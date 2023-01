Anna Oxa parla di querele e delinquenza: “Il cambiamento sta arrivando, ormai è tardi”

Anna Oxa tramite la sua pagina Oxarte gestita da Milly (non Carlucci, si intende) nelle ultime ore ha parlato di delinquenza, di esposto di querela, di alcuni “membri/attivisti” rinviati a giudizio e che “ormai è tardi” perché “il cambiamento sta arrivando”. Chi sono finiti nel mirino? Due suoi fanclub che su Facebook hanno creato dei gruppi per supportarla al Festival di Sanremo.

OXARTE INFORMA: La delinquenza continua ad intromettersi nell’attività lavorativa di ANNA OXA e OXARTE. Naturalmente non basterà cambiare immagine continuando ad utilizzare il marchio industriale registrato (anche nello Stato dell’Italia). Casualmente, oggi, c’ è stata la costituzione da parte nostra in sede civile, qualcuno non è messo bene… Vedo che il cambiamento sta arrivando. Ormai è tardi!

“OXARTE INFORMA: L’Artista Anna Oxa e la società Oxarte sono dissociate da questo gruppo. Vi ricordiamo che a seguito di esposto di querela alcuni membri/attivisti sono stati rinviati a giudizio, altre utenze indagate. Ci manleviamo da qualsiasi responsabilità di natura civile e penale derivante dallo sfruttamento del marchio industriale registrato Anna Oxa e dello sfruttamento dell’immagine”.