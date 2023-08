Anna Oxa, la chicca e il mistero: “Chi ha ostacolato la sua presenza in Rai”

A sei mesi dal Festival di Sanremo che ha visto il comeback di Anna Oxa, ieri notte la pagina Oxarte ha regalato ai fan dell’artista una ‘chicca’. Quando l’artista di Sali Canto Dell’Anima ha messo piede negli studi Rai a dicembre 2022 tutti erano contenti di rivederla, ma chi gestisce l’account di Oxarte ha chiesto ai fan chi – secondo loro – ostacolava o ostacola la presenza della cantante sulla tv pubblica.

“Una chicca per voi… Quando Anna Oxa è arrivata in Rai il 16 Dicembre 2022 in tanti erano felici di rivederla. Tanti l’hanno accolta con grande gioia… La domanda è: secondo voi, se il Direttore Francesco Coletta era contento per la presenza della cantante, chi ha ostacolato e/o ostacola la sua presenza in RAI?”

Ma quindi chi è che ostacola?

“Sono soddisfatta, contentissima di ciò che ho fatto, non mi relaziono a Sanremo, ma al fatto che ho portato qualcosa di valido alle nuove generazioni. – ha continuato la Oxa – Per quanto riguarda la domanda sulla posizione, la gente è fuori dal teatro e non esiste il voto. Ciò che per me importa è quello che trasferisco.

Come mai non ho fatto altre interviste? Allora dovresti essere felice tu. Se non mi andava? Possono essere molte le risposte e ci possono essere risposte che io non posso dare. Magari risposte legate a quel periodo di Sanremo. Il fatto che ero l’unica a non averle fatte? Ma perché qui spesso si va avanti sul ‘tutti l’hanno fatto’.

Nessuno si aspettava il mio ritorno a Sanremo. Sono tornata dopo tredici anni dall’ultima volta. La gente mi è stata così vicino, ha vissuto una commozione incredibile che mi ha commossa. Vuol dire che tu hai comunicato con il cuore e non con altro. Questo per me è una bella cosa e sono contenta. Un mio pregio? Me lo dica lei adesso”.