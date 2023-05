Anna Oxa inseguita da finti fan: “Inseguimento in piena notte”

Dopo le tappe a Torino e Milano, Anna Oxa è sbarcata a Roma con il suo tour di successo ‘Voce Sorgente‘. Durante la data romana della cantante (che di recente ha incontrato Giorgia Meloni) però è successo qualcosa di inaspettato. La pagina Oxarte ha fatto sapere che c’è stato un inseguimento in piena notte in hotel e al ristorante. Dei ragazzi che pare si siano spacciati per fan avrebbero seguito l’artista.

“News delle ultime 24 ore. Standing Ovation per Anna Oxa anche a Roma. Inseguimento fin dentro al ristorante, in piena notte, dove andiamo spesso a Roma.

Un gruppo di ragazzi che si professavano “fans”, che non fanno parte di questo gruppo, ci hanno inseguito…sono stati invitati dalla titolare ad allontanarsi e far cenare i clienti con tranquillità. Non contenti, hanno aspettato che uscissimo dal ristorante ed hanno continuato ad inseguirci fino all’Hotel.

Essendo arrivati un attimo prima, considerata la via stretta, l’autista ha fatto in modo che Anna Oxa entrasse subito in Hotel…

Un tipo si è avvicinato a me per parlarmi… Avrebbe voluto venire anche stamattina perché aveva pagato il biglietto, per vedere il concerto, secondo lui, l’artista doveva essere ai suoi comodi, perché doveva fare la foto. Ho fatto in modo che andasse via… Non ci crederete, ma stamattina quando sono uscita dall’Hotel per preparare l’auto, fuori c’era il gruppo di questi fenomeni che dicevano di essere fans. Ho fatto in modo di posizionare l’auto per tenerli lontani dall’artista. Anna Oxa è salita subito in macchina e siamo subito partite.

Non é la prima volta che qualcuno ci insegue fino in Hotel ecc… Con questo post vogliamo semplicemente dire

che anche quando per qualcuno potrebbe sembrare lecito, fare le foto anche con il morto nella bara, noi reputiamo non sano alimentare questo bisogno accanito di questa gente, fino a sembrare un bisogno con origine patologica. Vi informiamo che questo tipo di atteggiamento, non vi avvicinerà all’artista, ma tutt’altro. L’ educazione ed il rispetto è preteso umanamente per come nell’ordinamento giuridico. Per il resto ringraziamo tutti, per la gioia condivisa, per i bei commenti, per questo meraviglioso incontro”.