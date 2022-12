Anna Oxa, i retroscena su Amadeus e Giovanna e la causa con la Rai: Oxarte svela la verità

Sui social nei giorni scorsi è diventato virale il video in cui si vede Giovanna Civitillo che da inviata per La Vita In Diretta chiede ad Anna Oxa di poterle fare una domanda e l’artista le sorride, ma non risponde. La clip è stata commentata anche nel programma di Alberto Matano, in studio Guillermo Mariotto ha fatto delle bislacche osservazioni ed ha paragonato l’artista AO ad una divinità. Sulla questione è intervenuta la pagina ufficiale Oxarte con un lungo post.

Anna Oxa in ottimi rapporti con Amadeus e Giovanna Civitillo.

Oxarte ieri pomeriggio è tornata sul caso: “OXARTE INFORMA: È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano). Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso. Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti!). Con Amedeus e Giovanna è tutto ok, c’ è un bellissimo rapporto. Il “caso Nazionale” di fatto è quello che è stato creato attorno dai soliti. Milly”

Chi gestisce la pagina ha anche risposto ad alcuni fan nei commenti: “Pensate se avesse detto qualcosa cosa avrebbero montato. Questo deve far pensare come veicola “l’informazione in Italia” ed è un meccanismo molto pericoloso, perché a volte vengono trattati argomenti importanti (medicina, pandemia, guerra, economia, politica)… Il fatto è che nessuno dice nulla, perché pur di apparire va bene tutto…fortuna che documentiamo tutto! Non dimentichiamo che ha denunciato RAI ed è ancora in causa. Doveva scegliere tra il lavoro e i diritti dell’infortunio. Per anni non l’hanno fatta lavorare per questo“.

Oxarte ha anche pubblicato un video di 7 secondi con una foto della Oxa, in cui si sente la voce della cantante che dice: “Vi abbraccio tutti, ciao, Anna Oxa“. Al termine della brevissima clip un messaggio chiaro: “Vietato modificare e/o personalizzare il contenuto del video di produzione Oxarte. I trasgressori si faranno carico della fattura e del risarcimento danni“.

Anna Oxa snobba la moglie di Amadeus e non rilascia l’intervista.

😍 Finalmente un po’ di polemiche di Sanremo… pic.twitter.com/8QwZWkcs0b — sembro d@nise 🤌🏻 (@soltantode) December 21, 2022

elenoire ferruzzi anna oxa cos’è che ha detto? è andata via dall’italia pic.twitter.com/zcjkfk299V — ARCHIVIO JEFF (@Archiviovacca) December 21, 2022