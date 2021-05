Anna Oxa e Gabriel Garko, secondo quanto dichiarato dal giornalista Santo Pirrotta ad Ogni Mattina da Adriana Volpe, sarebbero in trattativa per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

E se per Garko sarebbe in qualche modo un ritorno nella casa più spiata d’Italia (dove era entrato l’anno scorso per fare una sorpresa a Rosalinda Cannavò con tanto di coming out in diretta tv), per l’Artista A.O. sarebbe un vero e proprio debutto in un reality show dopo l’esperienza (finita non proprio bene) a Ballando con le Stelle.

Anna Oxa sarebbe un vero colpaccio per Alfonso Signorini: riuscirà a restare nella casa del Grande Fratello Vip almeno un giorno e mezzo o farà la fine di Flavia Vento, che si è ritirata dopo sole 24 ore?

A loro potrebbero aggiungersi l’attrice Barbara Bouchet (77 anni), la cantante lirica Katia Ricciarelli (75 anni), l’attrice Sandra Milno (88 anni) ed il giornalista Attilio Romita (67 anni). Nomi fortissimi (tutti over) che andrebbero in qualche modo ad attirare un pubblico più grande. Che sia questa la nuova linea autoriale di Alfonso Signorini?

Anna Oxa e Gabriel Garko verso il Grande Fratello Vip, tutti gli altri nomi

Ecco la lista dei vip che potrebbero partecipare perché contattati / proposti:

Alex Di Giorgio, nuotatore

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, portavoce

Sandra Milo, attrice

Selvaggia Roma, ex gieffina

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Anna Oxa, cantante

Gabriel Garko, attore

Barbara Bouchet, attore

