Anna Oxa commenta il 25esimo posto in classifica a Sanremo e svela perché non ha rilasciato interviste

Per la prima puntata della nuova edizione di Belve, Francesca Fagnani è riuscita a fare il colpaccio. La giornalista ha intervistato Anna Oxa e questo è un vero evento tv, visto che durante il Festival di Sanremo la cantante ha risposto solo a qualche domanda di Giovanna Civitillo per La Vita In Diretta. Sul web è uscito un piccolo estratto dell’intervista che la Fagnani ha fatto all’artista di Sali Canto dell’Anima, in cui si vede la Oxa che commenta la sua posizione in classifica. Nessuna delusione, Anna Oxa è fiera del messaggio che ha portato alle nuove generazioni e non le importa dei ‘voti’ e della classifica.

“Io sono molto contenta perché non relaziono me , o la signora Oxa al Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alle nuove generazioni qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato. La posizione in classifica? Se il messaggio non è stato capito? Da chi? La gente è fuori da quella sala. Non esiste un voto. Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto che non è un numero, potrebbe essere altro.

Se mi sono sottratta a tutte le interviste? Vedi che felicità per te oggi?! Possono essere tantissime le risposte a questo e ci potrebbe essere una risposta che io in questo momento non posso dare. Che potrebbero essere legate a quel periodo lì. Il periodo di Sanremo. Quando un’artista o meglio, il suo management dice che no, la sua casa discografica, per il momento non rilascerà interviste… cosa si fa? Si dice ‘va bene’. Non puoi tu condannare perché vuoi tu soddisfare il tuo desiderio di non so cosa. Dicono che tutti hanno rilasciato interviste? Perché si viaggia sul ‘tutti l’hanno fatto’”.