Anna Lou Castoldi: “Morgan non è omofobo, ha accettato me e la mia ragazza”

A circa un mese di distanza dallo scandalo che ha travolto Morgan colpevole di aver urlato una parola omofoba a uno spettatore del suo concerto, Anna Lou Castoldi ha detto la sua. Lo ha fatto a Verissimo ospite da Silvia Toffanin.

“Mio padre non è una persona omofoba o una persona che prova odio e discrimina” – ha esordito Anna Lou Castoldi – “Però mi sento di dire che mi dispiace vedere usare certe parole come un insulto. È abbastanza becero. Lo fanno un sacco di persone. Io pure sono un membro della comunità LGBT+ quindi so cosa vuol dire essere discriminati per queste cose e non è certo piacevole. Non ce l’ho con mio padre, non gli ho neanche detto nulla perché so che lo ha usato come intercalare, ma è un problema usarlo così spensieratamente. Le persone ci soffrono e sono parole dure. Molte persone quella parola l’hanno sentita mentre subivano violenze, perdevano il lavoro…”.

Anna Lou Castoldi ha poi aggiunto:

“Oltre questo incidente non l’ho mai sentito fare commenti omofobi né su me né sulla mia relazione, ha ospitato la mia ex ragazza da lui un sacco di volte e le voleva un sacco di bene. Lui non è omofobo. […] Il rapporto con mio padre è bello, ci facciamo delle belle conversazioni, anche se non è stato tanto presente. Mi piacerebbe vederlo di più. Ma non voglio metterlo in cattiva luce, fa del suo meglio”.

Le scuse di Morgan dopo l’accaduto

“Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere. E’ all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente e, se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto”.

Anna Lou Castoldi: "Morgan non è omofobo, ha accettato me e la mia ragazza"







