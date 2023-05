Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento fa coming out: “Vivo con la mia fidanzata”

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, in una recente intervista rilasciata a FanPage ha fatto coming out dichiarando di convivere con Dora, la sua fidanzata.

“Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo”.

Nonostante sia figlia d’arte e abbia avuto modo di recitare in una serie per Netflix, Anna Lou Castoldi per mantenersi svolge lavori comuni.

“Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a camparci. Quindi cerco di darmi da fare. Sono bilingue e svolgo ripetizioni di inglese per dei ragazzi, consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto”.

Era stata provinata anche per il Grande Fratello Vip, ma alla fine ha preferito non entrare.

Anna Lou Castoldi: “Con Dora è una storia seria”

“Sono molto felice con la mia ragazza Dora […] Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i “diversi” ad andare altrove. Sono molto legata a Roma, mi sono sempre trovata bene e ci sono affezionata, ma altrove potremmo trovarci meglio. Non so se è il Vaticano o altro, ma per la storia che abbiamo avuto dovremmo essere tra i popoli più evoluti sotto tutti i punti di vista. Invece, purtroppo, c’è tantissima ignoranza che porta all’odio. Se stessimo meglio con noi stessi le cose cambierebbero. Ho riscontrato che molti pregiudizi vengono da repressioni personali. Quasi tutti gli omofobi accaniti che ho conosciuto sono gay repressi. È incredibile, no? Dovrebbero accettarsi, ma è più facile a dirsi che a farsi”.

La Castoldi – nonostante abbia solo 21 anni – ha già in mente di fare una unione civile con la fidanzata.