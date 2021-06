Anna Lou Castoldi potrebbe partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, parola di Whoopsee che, in merito, ha scritto:

“Sono partite le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5. Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia“.

Da poco maggiorenne Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan ed Asia Argento, sarebbe un vero colpaccio. Non tanto per lei (non la conosciamo, se non quelle poche apparizioni televisive da Barbara d’Urso o Massimo Giletti), tanto più per la sua storia familiare e per i suoi genitori, che fanno sempre scintille ad ogni apparizione pubblica.

E se da una parte c’è Katia Ricciarelli che ancora un po’ se la tira e non conferma: “Io non dico né di sì e né di no. Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai…’”, dall’altra c’è Anna Lou Castoldi.

Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli corteggiata dalla produzione, ecco tutti i nomi https://t.co/9n0nriysD9 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 14, 2021

Anna Lou Castoldi verso il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip sarebbe per la Castoldi la seconda grossa esperienza lavorativa, dopo aver recitato nella terza stagione di Baby per Netflix.

“Ero sicura che non mi avrebbero presa, vedevo ragazze molto più belle di me e molto più sicure. Io sono una persona super timida, piena di insicurezze, ma l’esperienza sul set di Baby 3 mi ha aiutato, mi sono sbloccata. Ora la mia autostima è a un livello normale. Il mio esordio vero è stato nel film Incompresa di mamma, avevo tredici anni, ho dovuto fare il provino anche quella volta”.

Il tema “generazioni a confronto” è sempre molto piaciuto ad Alfonso Signorini che nei suoi cast ha sempre alternato 18enni ad 80enni facendo convivere sotto lo stesso tetto Denis Dosio con Patrizia De Blanck, ma anche Asia Valente con Fabio Testi.