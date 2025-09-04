29.4 C
giovedì – 4 Settembre 2025
Spettacolo

Anna Foglietta e il suo messaggio di solidarietà a Gaza

L’attrice Anna Foglietta ha indossato una kefiah per esprimere la sua solidarietà alla causa palestinese e alle vittime di Gaza durante la cerimonia di consegna del premio ‘Women in Cinema Award’ all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, un evento importante legato alla Mostra del Cinema.

Foglietta ha dichiarato: “Se ci sono delle cose importanti per cui vale la pena spendersi, bisogna farlo senza esitare. Le violenze che i palestinesi continuano a subire a Gaza stanno segnando una linea dentro di noi. Non c’è più differenza tra quello che sono e quello che faccio”.

Ha poi sottolineato un momento significativo avvenuto alla Mostra, dove molte persone hanno esposto la bandiera palestinese in sala, esprimendo che dovrebbe diventare una pratica quotidiana. “La militanza, l’attivismo e il dissenso riguardo a quanto sta subendo il popolo palestinese devono essere azioni di ogni giorno. Facciamo parte del problema e non possiamo esimerci dal sentirci coinvolti anche nella sua risoluzione”, ha concluso l’attrice.

