Anna Falchi: Malore e Svenimento in Diretta a ‘I Fatti Vostri’

Attimi di preoccupazione si sono verificati durante la puntata di I Fatti Vostri di martedì 21 gennaio 2025, quando Anna Falchi ha avuto un malore e si è accasciata ai piedi di Tiberio Timperi al termine della trasmissione. La showgirl, dopo una puntata priva di intoppi, si è sentita male mentre stava per concludere, esprimendo il suo saluto al pubblico. Dopo aver iniziato a parlare, ha dichiarato “ohi ohi, ahi” prima di perdere conoscenza. Timperi, inizialmente confuso, ha chiesto se si trattasse di uno scherzo, per poi comprendere la gravità della situazione e prestare aiuto insieme al resto del cast.

Malgrado il momento di panico, Timperi ha mantenuto la lucidità, cercando di rassicurare il pubblico con un tono ironico. Quando Anna Falchi ha ripreso conoscenza, ha spiegato di aver svenuto per essersi alzata troppo velocemente. Il conduttore ha scherzato, affermando che tali episodi sono comuni quando si è “anziani”. Fortunatamente, Anna ha confermato di stare bene e ha rassicurato i telespettatori.

La puntata si è conclusa con Timperi che ha dato appuntamento al pubblico per il giorno seguente, assicurando che I Fatti Vostri sarebbe andato in onda regolarmente il 22 gennaio 2025. In generale, nonostante il malore, le condizioni di Anna Falchi sono risultate stabili, senza conseguenze gravi.