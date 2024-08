Anna e Alfred a Temptation Island: “Gli ho spiato le chat, quello che ho letto!”

Anna e Alfred sono la quarta coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island dopo le già annunciate Giulia e Mirco, Titty e Antonio, Diandra e Valerio. Anche in questo caso, il malessere è lui.

“Mi chiamo Anna e sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi. Ho scritto io a Temptation Island per due motivi: perché sento di non ricevere le attenzioni che io vorrei e perché in questo arco di tempo non mi sono sentita l’unica donna della sua vita”.

Una convinzione supportata anche da alcune chat che Anna avrebbe spiato ad Alfred e che confermerebbero questa ipotesi.

“Ho scoperto delle chat fra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. Proprio a causa di queste cose che io ho scoperto ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto fin quando ho scoperto un tradimento di recente confermato da lui. Sono innamorata di lui e nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo”.

A queste parole Alfred ha fatto scarica barile accusando lei di non fidarsi di lui e per questo motivo il loro rapporto sta andando a scemare. Se non è manipolazione questa.

La prima puntata di Temptation Island è prevista per il prossimo 10 settembre.