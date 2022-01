Trovata quasi in fin di vita in un cimitero, non aveva nemmeno la forza per muoversi: la triste storia di Ann

Nessuno sa bene cosa abbia vissuto la piccola Ann nel suo triste passato, ma vederla in quello stato ha spezzato i cuori di tutti. Non aveva nemmeno più la forza per muoversi e l’unica cosa che desiderava era andare via da questo mondo per sempre.

CREDIT: PIXABAY

Purtroppo non tutti gli animali trovano una famiglia amorevole sin da subito. In tanti sono costretti a vivere esperienze terribili prima di trovare il loro lieto fine.

In questa storia tutto è iniziato ad ottobre dello scorso anno. Una donna ha trovato la cucciola che sembrava essere ormai morta in un cimitero.

Era sdraiata a terra, con le mosche che le giravano intorno. Tuttavia, appena si è avvicinata meglio, ha scoperto che respirava ancora e molto probabilmente aveva qualche possibilità di sopravvivere.

CREDIT: YOUTUBE

Ha allertato in fretta i ragazzi di Diasozo Animal Rescue. Ovviamente, vista la gravità della vicenda, dopo aver preso il materiale necessario, sono andati in fretta sul posto. Il loro unico desiderio era solo quello di salvare la cagnolina.

Ann probabilmente a causa del suo triste passato era davvero spaventata. Però non aveva più le forze per fuggire, infatti è rimasta immobile in quel piccolo angolo e sperava solo che non le facessero del male.

La triste storia della piccola Ann

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi per prima cosa le hanno dato dell’acqua e subito dopo l’hanno avvolta in una coperta calda. Durante il viaggio per il rifugio, la cucciola è riuscita ad alzare di nuovo la testa.

Le cure e l’amore hanno portato in fretta a tanti miglioramenti. Ann ha mostrato sin da subito la sua forza ed anche la sua voglia di vivere. Ecco il video della sua storia di seguito:

Per adesso è ancora in quel posto, ma sapere che è tornata a stare bene è una notizia davvero bellissima. Dopo tante sofferenze, arriverà anche per lei il lieto fine che tanto desidera.