ANKUY Cavo USB C lightning apple [Certifié Apple MFi] 2pac 2M Extra USB C Cavo di Ricarica Rapida da per iPhone 14/13 Pro Max/13 mini/12 Pro Max/12 Mini/11/XS/X/8 Plus/SE/iPad

Il set di cavi Lightning è progettato per una ricarica sicura e veloce, un compagno ideale per ufficio, gioco, vita quotidiana, all’aperto, viaggi a lunga distanza e viaggi di lavoro. Il set di cavi Lightning è progettato per una ricarica sicura e veloce, un compagno ideale per ufficio, gioco, vita quotidiana, all’aperto, viaggi a lunga distanza e viaggi di lavoro. Cavo caricabatterie iPhone: ✔ Supporto completo con versioni iOS e tutti gli aggiornamenti futuri ✔ Materiale di alta qualità resistente e durevole, supporta fino a 15000 volte di piegatura. ✔ Il foglio di alluminio ad alta copertura rende la trasmissione dei dati non disturbata da segnali esterni ✔ Il terminale C48 placcato oro e il materiale in rame stagnato garantiscono prestazioni di ricarica aumentate del 30% ✔ Velocità di ricarica rapida e trasmissione ad alta velocità ✔ Compatibile con i dispositivi: iPhone SE 2020/13/12/11/Pro/Max/iPhone Xs/Max/XR/X/8/8 Plus iPhone 7, 7 Plus, 6S Plus, 6S, 6 Plus. iPhone 5s / 5c / 5 / SE iPad Pro / iPad Air / Air 2 iPad mini 2 / mini 3 / mini 4 iPad 4a generazione iPod Touch 5a generazione / iPod Nano 7a generazione e Beats Pill+

Contenuto della confezione: confezione da 2 cavi Lightning originali [certificato Apple MFi]

Suggerimenti per l’utente: Quando si estrae il cavo dati, si prega di tirare l’estremità del cavo dati invece di tirare violentemente la corda del cavo dati. Se il cavo dati si bagna con acqua, si prega di asciugarlo prima di utilizzarlo. Se c’è un punto nero al centro del chip del cavo dati dopo un lungo periodo di utilizzo, influenzerà il fenomeno della ricarica instabile durante il processo di ricarica. Pulire con una gomma per riprendere l’uso normale.



Certificazione MFI: il cavo USB C del caricatore di illuminazione MFi offre una protezione multipla tramite un chip intelligente integrato. La certificazione MFI e il terminale C94 originale promettono la completa compatibilità con il sistema iOS, nessun messaggio pop-up. Garantisce la sicurezza di iPhone/iPad anche quando si ricarica veloce alla massima velocità. Il chip integrato mantiene i tuoi dispositivi al sicuro grazie alla protezione da sovratemperatura, alla protezione da sovratensione, alla protezione da sovracorrente e alla protezione da cortocircuito.

Durata senza precedenti: il cavo Lightning USB C non ha solo la certificazione MFi, ma anche rigorosi test di qualità. Lo scudo metallico e la saldatura laser vengono aggiunti ad entrambe le estremità del nostro cavo. Protegge il segnale ed evita la rottura del prodotto, rendendolo più durevole. Il cavo del caricatore è dimostrato di resistere a oltre 15000 test plug-in e test di piegatura a 90 gradi in laboratorio rigoroso, per prolungare efficacemente la vita.

Velocità di trasferimento dati di 480 Mbps. Il cavo per ricarica rapida da iPhone non solo può caricare rapidamente, ma anche trasferire rapidamente i dati. Con il cavo USB C a Lightning, è possibile collegare l’iPhone/iPad/iPod a Mac/iPad Pro per caricare e sincronizzare i dati, come il trasferimento di file, musica, immagini e video. Velocità massima di trasferimento dati fino a 480Mbps, file di grandi dimensioni 1G finiti in soli 25s. È un accessorio ideale per caricare e sincronizzare la maggior parte dei dispositivi USB-C esistenti per il tuo nuovo iPhone.

Ampiamente compatibile: è possibile utilizzare il cavo MFi Lightning a USB C con il caricabatterie USB-C PD per caricare il dispositivo iOS. Può caricare rapidamente non solo iPhone 13/11/12 Pro/Pro Max/mini/X/XR/XS ma anche iPhone 8 e i suoi modelli successivi. Questo cavo supporta anche la ricarica standard per iPhone 7 Plus/7/6 Plus/6/6S Plus/6S, ecc. Inoltre, riceverai 2 cavi da 2 m. Il cavo extra lungo da 2 m ingrandisce lo spazio di ricarica. Ideale per l’uso a casa, in auto e in ufficio.

