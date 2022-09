Anker Soundcore Sport X10 Bluetooth 5.2 Cuffie Sport Rotanti Ganci per le orecchie Bassi profondi IPX7 Auricolari sportivi resistenti al sudore

Prezzo: 123.53 - 97.59

Gli innovativi ganci per le orecchie ruotano fino a 210° per mantenere lo Sport X10 comodamente e saldamente in posizione nelle orecchie.

Nota

Sport X10 ha un grado di impermeabilità IPX7 secondo lo standard IEC 60529, il che significa che possono resistere all’immersione in acqua a una profondità massima di 1 metro per un massimo di 30 minuti. Non sono progettati per nuotare, fare la doccia o l’esposizione all’acqua della piscina o dell’oceano. Non utilizzare Sport X10 in sauna o bagno turco. L’efficacia dell’impermeabilizzazione può ridursi nel tempo. La custodia di ricarica non è impermeabile.