Anker PowerPort Mini caricatore da parete Dual Caricatore USB estremamente compatto, 2,5 A di potenza per iPhone XS/XS Max/XR/X/8/7/6/Plus, iPad Pro/Air 2/Mini 4, Samsung, e molti altri

Descrizione prodotto

PowerPort

La nostra celebre serie di caricabatterie da muro potenti e portatili. Fabbricati con l’impiego esclusivo di materiali di primissima qualità e speciali tecnologie di ricarica.

PowerPort min

La tecnologia PowerIQ del PowerPort mini di Anker è ora racchiusa in un telaio più piccolo e sottile di una pallina da golf per adattarsi perfettamente a qualsiasi palmo, zaino o tasca.

Incredibilmente compatto Tecnologia PowerIQ Sicurezza superiore con MultiProtect

PowerIQ

La nostra esclusiva tecnologia di ricarica rileva i dispositivi collegati in modo intelligente, per fornire una ricarica ottimizzata e su misura.

Ancora più compatto

Ancora più compatto, Incredibilmente veloce.

Formato da viaggio

Questo caricabatterie è piccolo e compatto, per consentire una portabilità senza precedenti.

PowerPort mini

Il caricabatterie da parete compatto a doppia porta

Magica compattezza

Un design super compatto consente di risparmiare spazio sulla parete, e si adatta perfettamente al palmo della mano, allo zaino o alle tue tasche.

La tecnologia Need for Speed

di Anker, famosa in tutto il mondo, consente la ricarica su misura di un’ampia gamma di dispositivi, determinando in modo intelligente il tipo di dispositivo collegato e regolando di conseguenza la potenza della ricarica.

Uno per due

Ricarica di 2 dispositivi USB contemporaneamente. Stai per scoprire quanto possono essere convenienti i tuoi dispositivi mobili.

MultiProtect

Funzionalità di protezione da sovratensione, controllo della temperatura e molto altro ancora si uniscono per creare il sistema di sicurezza più completo, permettendoti una ricarica in totale tranquillità.

Nota

-PowerPort mini offre una ricarica rapida fino a 12 W per un dispositivo e un totale di 12 W da entrambe le porte mentre carica contemporaneamente 2 dispositivi.

-Questo caricatore non supporta Quick Charge 3.0. I dispositivi dotati di Quick Charge, come la serie Samsung Galaxy, si caricano a velocità normale. -Per risparmiare spazio, questo caricabatterie non è dotato di un indicatore LED.

Ricarica esclusiva: la famosa tecnologia PowerIQ di Anker rt carica veloce per quasi qualsiasi dispositivo!

Doppia forza: ricarica due dispositivi contemporaneamente, che si tratti di cellulare, tablet, cuffie, power bank o altro. (Qualcomm Quick Charge non è supportato.)

Estremamente compatto: 40% più piccolo rispetto ai normali caricabatterie MacBook e piccolo come una pallina da golf. Si adatta a qualsiasi tasca dei pantaloni

Assolutamente affidabile: meccanismi di sicurezza come protezione da sovratensione e regolazione della temperatura ti garantiscono assoluta sicurezza e tranquillità

Cosa ottieni: un caricabatterie da parete PowerPort Mini, un manuale di istruzioni, 18 mesi e sempre il servizio clienti.

16,99 €