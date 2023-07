Anker Cavo USB-C a Lightning, Nuovo Cavo di Ricarica da USB-C a Lightning in Nylon [1 m, Certificato Apple MFi] per iPhone 11 PRO/X/XS/XR/8 Plus/AirPods PRO, Supporta Power Delivery

Numero modello: A8622

Il nuovo cavo da USB-C a Lightning in nylon



Il cavo Lightning robusto ed elegante

Supporta la ricarica ad alta velocità



Ricarica il tuo iPhone del 50% in soli 30 minuti quando utilizzi un caricabatterie USB-C da almeno 18 W (non in dotazione).

Sicurezza certificata:



Certificazione MFi per una perfetta compatibilità con i dispositivi Lightning, garantendo sempre una ricarica sicura e ottimale.

Resistente ed elegante



L'esterno in nylon a doppia treccia resistente, ma elegante allo stesso tempo, si combina con una durata di 12.000 piegature per un cavo che ha un aspetto migliore e dura più a lungo rispetto ad altri marchi.

Un cavo garantito a vita



Abbiamo una fiducia assoluta nei nostri cavi, motivo per cui offriamo una sostituzione conveniente per tutti i problemi. Non per 6 mesi, non per 18 mesi, ma per una vita intera! Sarà l'ultimo cavo che dovrai mai acquistare.

Compatibilità



Dispositivi iOS compatibili con Power Delivery:

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus

iPad Pro (10,5 pollici), iPad Pro (12,9 pollici) di prima generazione, iPad Pro (12,9 pollici) di seconda generazione

Dispositivi iOS compatibili con Power Delivery:

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus

iPad Pro (10,5 pollici), iPad Pro (12,9 pollici) di prima generazione, iPad Pro (12,9 pollici) di seconda generazione

AirPods, AirPods con custodia di ricarica wireless e AirPods Pro

Custodia non in dotazione



Numero modello articolo ‏ : ‎ A8622011

Compatibile con la ricarica ad alta velocità: abbinalo con un caricabatterie con Power Delivery da almeno 18 W per ricaricare il tuo iPhone del 50% in soli 30 minuti (caricabatterie non in dotazione).

Compatibilità certificata: certificazione MFi per una perfetta compatibilità con praticamente tutti i dispositivi Lightning, tra cui iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max.

Costruito per durare: Un esterno in nylon resistente e un nucleo in fibra antiproiettile si combinano per creare un cavo in grado di resistere fino a 12.000 piegature.

L’offerta comprende: il nuovo cavo da USB-C a Lightning in nylon (1 m), guida introduttiva, garanzia a vita senza pensieri e assistenza clienti a completa disposizione.

