Anker Cavo Lightning Powerline III, Cavo Caricabatterie iPhone da 90 cm Certificato MFi per iPhone X, XS, XR, XS Max, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6 Plus e Altri, Ultra Resistente

Cavo USB-A PowerLine III con connettore Lightning



Il cavo Lightning sottile e resistente Il cavo Lightning sottile e resistente

Compatibilità universale



Certificazione MFi che garantisce un perfetto utilizzo con qualunque dispositivo dotato di connettore Lightning. Certificazione MFi che garantisce un perfetto utilizzo con qualunque dispositivo dotato di connettore Lightning.

Forza straordinaria



I nostri cavi sono più solidi che mai, con una resistenza in grado di supportare quasi 80 kg senza rompersi. I nostri cavi sono più solidi che mai, con una resistenza in grado di supportare quasi 80 kg senza rompersi.

Semplice da pulire



Dimentica i problemi di opacità o ingiallimento. Grazie al rivestimento resistente allo sporco, basta semplicemente passare un panno inumidito per mantenere il cavo sempre come nuovo. Dimentica i problemi di opacità o ingiallimento. Grazie al rivestimento resistente allo sporco, basta semplicemente passare un panno inumidito per mantenere il cavo sempre come nuovo.

Un cavo garantito a vita



Abbiamo una fiducia assoluta in PowerLine III, motivo per cui offriamo un comodo servizio di sostituzione a fronte di qualunque problema di tipo qualitativo. Non per un anno e mezzo, non per 18 mesi, ma per una vita intera! In pratica è l’ultimo cavo che dovrai mai acquistare. Abbiamo una fiducia assoluta in PowerLine III, motivo per cui offriamo un comodo servizio di sostituzione a fronte di qualunque problema di tipo qualitativo. Non per un anno e mezzo, non per 18 mesi, ma per una vita intera! In pratica è l’ultimo cavo che dovrai mai acquistare.

Compatibilità



iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 5s, iPad Air / Air 2, iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4, iPad (4ª generazione), iPod nano (7ª generazione) e iPod touch (5ª generazione). iPhone XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6 / 6 Plus / 5s, iPad Air / Air 2, iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4, iPad (4ª generazione), iPod nano (7ª generazione) e iPod touch (5ª generazione).

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 89.99 x 1.6 x 0.61 cm; 18.14 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 agosto 2019Produttore ‏ : ‎ AnkerASIN ‏ : ‎ B07Q5ZSQ56Numero modello articolo ‏ : ‎ AK-A8812021Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Più sottile che mai: una struttura interna ottimizzata indica che il PowerLine di ultima generazione è ancora più sottile dei suoi predecessori, senza la minima riduzione in termini di solidità.

Compatibilità certificata: certificazione MFi per una perfetta compatibilità con i dispositivi Lightning Apple che garantisce ricariche sicure alla massima velocità.

Dati ad alta velocità: trasferisci film, brani musicali o un’intera raccolta di foto in una manciata di secondi grazie a velocità di trasferimento pari a 480 Mbps.

L’offerta comprende: Cavo Lightning PowerLine III, guida introduttiva, garanzia a vita senza pensieri e un servizio di assistenza a tua completa disposizione.

15,99 €