Anker Cassa Tascabile SoundCore Mini – Altoparlante Bluetooth Super-Portatile con Bassi Potenti, Raggio di Connessione Bluetooth e Guida Vocale per iPhone, iPad, Samsung, Huawei e Altri

Soundcore crea prodotti audio che suscitano emozioni attraverso la musica.

Sono inclusi auricolari true wireless approvati da tecnici del suono e musicisti vincitori di GRAMMY, cuffie over-ear e altoparlanti Bluetooth per amplificare la tua esperienza di ascolto.

Soundcore è disponibile in più di 50 paesi e regioni e ha oltre 20 milioni di utenti, 181 brevetti in licenza nel campo dell’audio e tecnologie esclusive come BassUp e PartyCast.

Soundcore ha infranto l’illusione che una qualità del suono elevata possa essere offerta solo da marchi con esperienza audio decennale o da costosi altoparlanti di fascia alta.

Con l’innovazione, l’esperienza e l’analisi pionieristica dell’ascoltatore, creiamo prodotti che rivoluzionano le aspettative in termini di qualità audio.

I nostri prodotti utilizzano tecnologie audio leader a livello mondiale, tra cui ACAA, HearID e BassUp. Soundcore è consigliato da artisti e produttori vincitori di GRAMMY, mezzi di comunicazione e influencer.

Pile ‏ : ‎ 1 Metallo al litio pile necessarie. (incluse)

Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6.86 x 6.86 x 6.86 cm; 200 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 luglio 2016

Produttore ‏ : ‎ Anker

ASIN ‏ : ‎ B01HTH3C8S

Numero modello articolo ‏ : ‎ A3101111

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

IL VANTAGGIO ANKER: Unisciti ai 20+ milioni di utenti che utilizzano soddisfatti la nostra tecnologia leader

COMPATTO E POTENTE: Un altoparlante bluetooth super portatile in grado di sprigionare un suono forte con bassi potenti gradie ad un driver audio da 5W e un subwoofer passivo

MUSICA INARRESTABILE: Connessione Bluetooth, Supporto micro SD e uscita AUX consentono di avere un ampio ventaglio di opzioni audio a disposizione

INCREDIBILE TEMPO DI RIPRODUZIONE: La batteria con tecnologia Anker presente all’interno garantisce 15 ore di riproduzione continua con una singola carica: più del doppio rispetto agli altri altoparlanti di dimensioni comparabili presenti sul mercato

LA CONFEZIONE INCLUDE: Anker SoundCore mini, cavo di ricarica Micro USB, Guida d’utilizzo, la nostra garanzia 18 mesi senza preoccupazioni e un servizio clienti gentile e disponibile