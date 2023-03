Anker Caricatore Nano iPhone, 20 W PIQ 3.0, mini PowerPort III USB-C per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro (cavo di ricarica non incluso)

Dal marchio

Vogliamo evitare il disagio e l’incertezza riguardo dove effettuare la prossima carica.

I nostri caricabatterie e accessori non si limitano ad alimentare dispositivi, ma offrono l’esperienza tecnologica che desideri senza restrizioni.

Per iPhone: ti presentiamo il miglior amico del tuo iPhone 13. Anker Nano, con i suoi 20 W di potenza in uscita, è il miglior amico di tutti gli iPhone.

Tecnologia all’avanguardia: affidati all’enorme potenza con il PowerIQ 3.0 e una potenza di ricarica di 20 W. Ricarica la batteria di un iPhone 13 al 53% in soli 30 minuti.

Design compatto: il design di Anker: maggiore efficienza con minore produzione di calore, in un design 50% più piccolo e leggero, sottile 2,5 cm.

Compatibilità ad alta velocità: la tecnologia di ricarica Ankers garantisce una ricarica veloce per quasi tutti i dispositivi, come ad esempio Galaxy S20, iPhone, auricolari e molti altri.

Contenuto della confezione: Un PowerPort III Nano, un manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita). (Cavo di ricarica non incluso nella confezione).