ANITTA: Un Viaggio Musicale tra Funk, Axé e Sertanejo

Anitta, icona della musica brasiliana, presenta “Ensaios da Anitta”, un progetto che celebra il Carnevale e la cultura musicale del Brasile. L’album, previsto per il 2024, vanta collaborazioni con artisti come Ivete Sangalo, Simone Mendes, Livinho e Rogerinho, fondendo funk, axé e sertanejo in un mix ideale per l’estate brasiliana. Il titolo dell’album si ispira alle celebri “prove del Carnevale” organizzate da Anitta, eventi che racchiudono energia, danza e musica in uno spettacolo unico.

Anitta ha voluto creare un album simile alle sue prove del Carnevale, puntando a una miscela frenetica di brani inediti in portoghese, dedicati a una festa così importante e unica nel mondo. “Ensaios da Anitta” segue il successo di “Funk Generation”, che ha segnato il ritorno della cantante alle sue radici funk, raggiungendo 44 milioni di streaming nella prima settimana e ottenendo la nomination ai GRAMMY® come Best Latin Album, un traguardo per il funk brasiliano.

Il progetto mette in risalto la diversità musicale del Brasile e crea un ponte tra passato e presente, evidenziando le origini brasiliane di Anitta mentre si rivolge a un pubblico globale. La prima traccia dell’album, “Lugar Perfeito”, vede la collaborazione con Ivete Sangalo e offre un’atmosfera estiva mentre celebra l’amore per il Carnevale. La seconda, “Imagina” con Rogerinho, è una delle canzoni più amate dai fan, mescolando ritmi lenti e provocatori con un ritornello esplosivo.

“Perdeu” con Simone Mendes introduce elementi di “sofrência”, esplorando il tema del cuore spezzato, mentre “Sei que tu me odeia” con MC Danny si distingue per la sua strumentale audace e provocante, abbracciando il brega funk. Anitta si presenta sicura di sé, affrontando temi legati alla libertà sessuale.

“Chata pra caralho” è una traccia in cui Anitta si esprime da sola, divertendosi con testi irriverenti. La collaborazione con Livinho nella canzone “Sem Freio” offre ulteriori sfumature musicali, mentre “Maratona de Jogação” chiude l’album con un classico funk carioca, perfetto per ballare.