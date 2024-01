Anita Olivieri su Beatrice: “Grazie a Perla ecco cosa la facciamo diventare”

Ogni volta che Anita Olivieri si è trovata a doversi giustificare dopo l’ennesima cattiveria vomitata su Beatrice Luzzi ha cercato di uscirne in modo maldestro con la frase che ormai da mesi ripete come un mantra: “Ma chi ti calcola? Io ho ben altre cose da pensaren non parlo mai di te, se non perché me lo chiede il GF“.

Ed evidentemente ieri notte dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, gli autori avranno chiesto alla plurilaureata, di formare il cast per il nuovo adattamento cinematografico di Alice in Wonderland. Anita Olivieri oggi pomeriggio si stava allenando insieme a Perla Vatiero e durante la sua corsa sul tapis roulant ha iniziato a s-parlare di Beatrice.

Anita Olivieri alla regia del prossimo film di Alice nel Paese delle Meraviglie.

La gieffina romana ha svelato a Perla Vatiero quello che ha detto la sera prima in confessionale (probabilmente credendo di aver lanciato la shade dell’anno). La plurilaureata rivolgendosi agli autori ha dichiarato che grazie a Perla adesso lei e gli altri gieffini faranno diventare Beatrice il Cappellaio Matto: “Sai che ho detto prima in confessionale? Ho detto ‘lei è la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle meraviglie. Ma adesso che abbiamo con noi Perla sai come la facciamo diventare? Il Capellaio Matto! Dateci il tempo di farlo e la facciamo diventare proprio il Cappellaio“.

Qualcuno avvisi la signorina che in questo modo farebbe un gran favore a Beatrice, trasformandola da personaggio popolare quanto negativo, a indiscusso protagonista, iconico e amatissimo della fiaba di Carroll. In ogni caso dobbiamo riconoscere una grande dote a questa ragazza, la perseveranza: dopo ogni scontro con Beatrice è corsa tra le braccia dei suoi compagni di gruppo a piangere, fare le bizze e minacciare di abbandonare la casa, eppure ogni volta rialza il capo, imbraccia la prima polemica che trova a portata di mano e riparte in una strampalata battaglia contro la Cappellaaia Matta.

Che tenerezza.