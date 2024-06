Anita Olivieri in difficoltà su Signorini, poi svela i rapporti con Cesara

Il percorso di Anita Olivieri al Grande Fratello non è stato dei più semplici, tra mesi di liti con Beatrice Luzzi, due o tre rimproveri di Alfonso Signorini, la fine del suo fidanzamento con Edoardo Sanson e le critiche di molti telespettatori. L’ex gieffina ai microfoni di Turchese Baracchi nel programma Turchesando ha fatto un bilancio della sua avventura nel reality. La conduttrice ha chiesto ad Anita Olivieri se sente ancora Alfonso e lei è entrata in modalità ‘error 404’ e ha detto di aver visto Signorini mentre conduceva il GF (ma davvero?!). La bella romana ha però svelato di essere in buonissimi rapporti con Cesara Buonamici.

Alfonso vedendo la chiamata di “non rispondere, ex tizia GF 2024″…



“Se ho più visto o sentito Signorini? Allora… Alfonso io quando sono uscita, proprio uscita che sono arrivata in studio, insomma… l’ho visto lì. Poi l’ho visto presentare le ultime puntate del programma. L’ho visto che presentava quando ero in studio.

Io in realtà sono rimasta in buonissimi rapporti con Cesara Buonamici. Ci sentiamo e dovremo organizzare di vederci a breve. Lei per me è stata una salvezza. Lei è stata una voce fuoricampo di cui avevo molto bisogno nei momenti più difficili. Posso dire che lei c’è sempre stata. Quando l’ho vista ci siamo abbracciate veramente profondamente, l’ho ringraziata. Lei mi ha detto molte cose belle. Per me è stato come avere qualcuno che ci tiene davvero, una protezione, ne avevo bisogno e la ringrazio sempre.

Io e Beatrice? Sono passati mesi dalla fine del Grande fratello e ho ancora gente che mi attacca e mi dice ‘Beatrice è meglio’. Sarà meglio, ma che ci fanno sul mio profilo? Una volta che si esce da quella bolla si va avanti. Se un giorno io e Bea saremo amiche? Io con Bea ho avuto qualche bel discorso, pochi, ma ci sono stati. Ci siamo anche fatte delle risate. C’è stato un momento in cui si è tranquillizzata. Lei evidentemente aveva i suoi motivi per fare quello che ha fatto. Però siamo persone adulte e la diplomazia è sempre la scelta migliore”.