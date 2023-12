Anita Olivieri fa una confessione su Vittorio e Federico e parla di fluidità

Non solo i telespettatori (che sui social hanno dato il via ad una ship), ma anche i gieffini si sono accorti del legame nato immediatamente tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro. Ieri pomeriggio Sara Ricci ha detto: “Comunque non so se l’avete visto, ma Vitto è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico“. Subito dopo le parole dell’attrice Anita Olivieri si è tappata la bocca ed ha iniziato a fare delle facce strane, poi ha detto: “Poi si assomigliano e… […] Vorrei dirti che tu mi farai uscire, ma mi faccio uscire da sola. Sono capace di uscire da sola fidati“.

Anita Olivieri e i commenti su Vittorio e federico.

Dopo essersi trattenuta con Sara, Anita Olivieri si è lasciata andare a qualche commento con Fiordaliso. Le due gieffine erano in giardino proprio davanti a Vittorio e Federico, quando la giovane romana ha iniziato a commentare l’avvicinamento dei modelli ed ha anche parlato di mondo fluido.

“Io tra loro vedo solo questo. [si copre con le coperte] Lui ha detto di no? Vabbè ho capito, ma io ho la mia opinione e quella resta. Diciamo che siamo in un mondo fluido. Se mi entra una bella ragazza, non sai mai nella vita che può succedere. Vedi loro due che carini. E poi come se non bastasse sembrano fratelli. Dici che i modelli si somigliano? Bò se hanno tutti il culto del fisico non mi piacciono più i modelli”.

Queste non sono certo le prime insinuazioni su Vittorio. Sono diversi i gieffini che hanno palesato i loro dubbi su Menotti. Lorenzo Remotti ha dichiarato che secondo lui a Vittorio non piaccicono le donne, ma ha altri gusti, Mirko ha fatto delle battute squallide, mentre Beatrice e Letizia hanno chiesto in maniera chiara a Vittorio se fosse o meno omosessuale.