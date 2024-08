Anita Olivieri e Alessandro Rosica, “botte da orbi” sui social? Ecco cosa sarebbe successo

Anita Olivieri del Grande Fratello e Alessandro Rosica avrebbero furiosamente litigato via social senza però mai citarsi apertamente. Il collegamento fra i due è stato fatto dai fan della trasmissione che hanno incastrato le varie storie botta/risposta, ed io – amante del trash – ve le riporto fedelmente. La certezza ovviamente non c’è, traete voi le vostre conclusioni.

Tutto sarebbe nato da Alessandro Rosica rimasto bloccato al confine fra la Moldavia e l’Ucraina a causa di un non ben specificato visto scaduto. Lui abita da tempo in Moldavia ed era andato a trovare la figlia in Ucraina, al suo rientro a casa sarebbe però stato bloccato dalle autorità e tenuto per ore alla dogana.

A questo punto Anita Olivieri ha scritto su Instagram: “Karma! Mi hanno riferito che c’è un ratto che se la sta passando male. Ho letto la parola senza pietà [la storia in cui Alessandro Rosica scrive “senza pietà” è quella sopra, ndr] riferendosi alle persone che lo stanno trattenendo (non si parla di salute, sereni). Pietà, come quella che tu mai hai avuto per me, nonostante la tua visibilità e il male che avresti provocato sapendo che ti seguono encefalitici ignoranti che sarebbero venuti in massa, a causa delle tue illazioni, sul mio profilo ad insultarmi gratuitamente per mesi. Karma. Ma questo è solo l’inizio. Ringrazio anche nonna sciamana che con le sue makumbe vi viene a prendere tutti. Ricordatevi sempre che nella vita vi torna tutto indietro. Sempre. Godo“.

Anita Olivieri e Alessandro Rosica, botte da orbi sui social? La risposta di lui

Questa storia, secondo i maligni del web, sarebbe stata girata ad Alessandro Rosica che avrebbe così sbottato: “Inutile che mi mandate le storie di quella fuori di testa bionda, tanto non la nomino. Pensasse al suo di Karma, ma soprattutto pensasse a cambiare psicologo dato che voleva suicidarsi perché non lavora né sui social né in tv e l’hanno radiata. Non è colpa mia se ti fai schifare da tutti. Non la nominerò mai, l’ho promesso. Pensa al tuo di Karma che arriverà presto!“.