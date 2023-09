Anita Olivieri del Grande Fratello da bambina nello spot Pampers

Anita Olivieri è una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ma sarebbe un errore sostenere che lei abbia debuttato in televisione quest’anno.

La sua faccia era infatti in rotazione sulle reti Rai e Mediaset già nel 1999 grazie allo spot della Pampers che l’arruolò in qualità di bambina a cui andava cambiato il pannolino. Il fatto è stato portato a galla da Annie Mazzola al GF Party (“La nostra cara amica Anita non è nuova alle telecamere: lei era attrice già in fasce e non per capelli. Anita è quella che si è fatta la cacca addosso!“) e il video incriminato è stato caricato su Instagram dalla stessa Olivieri.

Classe 1997 (quando ha girato quello spot aveva solo due anni), Anita Olivieri è di Roma e lavora in una grande azienda di automotive e si occupa di marketing. Ha preso due lauree ed un master ed è entrata al Grande Fratello da single e gattara.

“Guardo quella Porta e mi sento libera”… Anita sta per entrare nella Casa di #GF per raccontarsi e dimostrare quanto vale! pic.twitter.com/zJCP4xxsfe — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

Heidi Baci nel film su Silvio Berlusconi, Rosy Chin in vari programmi di Rai1 e Anita Olivieri nello spot Pampers. A ‘sti nip il mondo della tv non dispiace.

FOTO | Endemol Shine Italy