Anita Mazzotta, la nuova promessa del Grande Fratello Italia

Anita Mazzotta è una delle concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello. Scopriamo di più su di lei!

Al momento, non si conoscono dettagli come la sua data di nascita e quindi neppure il segno zodiacale o l’età. Anita è nata a Treviso, in Veneto, ma vive a Milano, in Lombardia. Ha studiato presso l’Istituto Carlo Rosselli e lavora come piercer, specializzandosi nel praticare piercing.

Anita è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale ha circa 57.000 follower. Nella sua biografia, identifica le sue origini e professione: “Milano. Treviso. Piercer”. Inoltre, gestisce un altro profilo dove condivide foto dei suoi lavori, molti dei quali includono clienti famosi come l’ex volto di Uomini e Donne Luca Daffrè, l’ex concorrente del Grande Fratello Manuel Bortuzzo e diverse influencer. Non sembra avere un partner, dato che non ci sono segni di una relazione sui suoi profili social, dando quindi l’impressione di essere single.

Attualmente, Anita è al centro dell’attenzione poiché è una delle nuove partecipanti del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Nel video di presentazione, si parla della sua storia personale, sottolineando la sua resilienza e la dolcezza nascosta sotto una facciata forte.

