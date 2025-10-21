Anita Mazzotta e il ritorno al GF: un omaggio alla mamma

Anita Mazzotta è tornata nella Casa del Grande Fratello dopo una breve assenza e ha condiviso momenti toccanti riguardo sua madre, recentemente scomparsa. La gieffina ha spiegato ai suoi compagni che il suo ritorno è stato motivato dalla volontà di onorare una promessa fatta a sua mamma, dimostrando così la sua determinazione di affrontare questo difficile periodo insieme agli altri concorrenti.

Durante la quarta puntata del reality, trasmessa in prima serata, Anita ha raccontato che la sua decisione di rientrare nella Casa era collegata al desiderio di isolarsi da tutto ciò che avveniva all’esterno, per facilitare il suo processo di lutto. Ha ricevuto un caloroso abbraccio dai compagni, colpiti dalla sua storia e dalla sua forza.

Poche ore dopo il suo ritorno, Anita ha rivelato ad alcuni concorrenti di aver trovato messaggi toccanti lasciati da sua madre. La donna, consapevole della gravità della sua salute, non le aveva comunicato la verità per permetterle di partecipare al programma. Anita ha raccontato che, mentre si trovava in quarantena, sua madre le aveva riferito che una visita medica non era andata bene, ma aveva omesso di dire che le cure erano state interrotte. Questa scelta ha mostrato quanto fosse importante per la madre il benessere e il sogno della figlia, lasciandola con sentimenti contrastanti rispetto al proprio impegno nel programma.