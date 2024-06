Anita ed Edoardo, nessun ritorno di fiamma: lui in vacanza con un’altra gieffina

Qualche giorno fa Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato di essersi lasciati di comune accordo e qualche giorno dopo è uscito il rumor che vedeva la gieffina ritornare fra le braccia dell’ex, Edoardo Sanson, che aveva lasciato per Alessio proprio durante il Grande Fratello. Ritorno di fiamma per Anita ed Edoardo?

Il gossip lo aveva lanciato Deianira Marzano rispondendo a una follower: “Anita è a Torino dove vive il suo ex ragazzo, è stata avvistata in un bar. So che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti“.

Il contatto che avrebbero avuto Anita ed Edoardo non sarebbe stato però di natura amorosa, dato che ora lei sarebbe felicemente single e lui in vacanza con un’altra gieffina. A parlarne, come sempre, la Marzano. “Edoardo Sanson (ex di Anita) è in vacanza a Marrakech con un’ex gieffina di un’edizione fa. Poi vi svelo il nome. Anita pare abbia preso un bel palo e un punto di non ritorno“.

La gieffina che sarebbe in vacanza con Edoardo sarebbe tutt’ora top secret, ma sicuramente sarà un’amicizia e nulla di più, dato che pare che proprio lui sia stato attenzionato dalla produzione di Temptation Island per il ruolo di tentatore. E i tentatori, da che mondo è mondo, sono sempre stati single.