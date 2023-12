“Anita e l’autore del Grande Fratello”, ex gieffini parlano del gossip e sono in disaccordo

Anita Olivieri al Grande Fratello parla, parla e forse straparla dato che – oltre ad aver detto che là neanche ci voleva andare ma è stata chiamata – ha fatto involontariamente dedurre al popolo del web che possa avere un qualche intrallazzato con un autore del reality.

Anita parla in codice con Rosy: un autore del Grande Fratello si è innamorato di lei? https://t.co/oCiD7uwe5j #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 26, 2023

La notizia, nonostante sia irreale, sta continuando a girare sul web da settimane ed è arrivata alle orecchie anche di alcuni ex gieffini che durante una live su Instagram l’hanno commentata. Lo ha fatto Angelica Baraldi che, in diretta con Mirko Brunetti e Ciro Petrone, ha preso le difese dell’amica. “Voglio smentire la storia di Anita e l’autore. Perché ho letto questa cosa prima. Non ha alcuna storia con l’autore, smentiamo anche questa cosa”. Quel plurale usato dalla gieffina ha un po’ indispettito Mirko e Ciro che – in disaccordo – hanno preso le distanze. “Possiamo anche smentire questa cosa, ma non possiamo saperlo Angelica. Cioè”, hanno detto entrambi. “Non vi preoccupate perché io lo so” – ha controbattuto Angelica – “Non è assolutamente vero. Lei è dentro e non può farlo, ci pensiamo noi”.

Anita e l’autore, Ciro: “Non possiamo smentirla, che ne sappiamo noi”

Ciro, però, ha di nuovo preso le distanze. “Ma che ne sai te? Te l’ha detto? Sicuramente non sarà vero, ma non possiamo smentirla noi se non lei. Ho capito, noi possiamo dire che non è vero, ma non lo sappiamo. Lo sai com’è? Poi passiamo per quelli… Io voglio dire una cosa su Anita perché ci tengo. Ho visto tanti commenti contro Anita e ci può anche stare per come uno vede le ose da fuori. È tutto molto soggettivo. Però da dentro posso dirvi che Anita è veramente una persona verissima, simpatica, stava al gioco su tutto”.

Ecco il video completo: