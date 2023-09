Anita Olivieri e Heidi Baci hanno avuto l’opportunità di confrontarsi al Grande Fratello dopo che la prima aveva espresso perplessità sulla ragazza di origini albanesi.

Secondo la Olivieri, infatti, la Baci “guarderebbe tutti gli uomini della casa“, ma nonostante questo non la definirebbe una “gatta morta“, piuttosto una ragazza “attiva” che essendo single le piace guardarsi intorno e in caso prendere iniziativa. Heidi ovviamente non si è trovata d’accordo e ha risposto che secondo lei Anita le ha detto una mezza verità e che non è vero che è diretta.

Anita durante la pubblicità prende in giro Heidi per la sua altezza

Quando Alfonso Signorini ha chiesto a Heidi Baci “Pensi che Anita sia invidiosa di te?” lei ha risposto di no.

“Io non avevo nulla contro di lei. Però fa la ragazza diretta quando l’altra volta, nel momento in cui il video è uscito, ha messo la colpa al taglio del video e mi ha detto che con me non ha nulla. Invidiosa di me? No”.

E proprio sul fatto dell’invidia, rientrate in casa, Anita ne ha parlato con le sue amiche e si è lasciata andare a una presa in giro nei confronti di Heidi. “Aspettavo solo che dicesse che sono invidiosa, perché c’ho poco da invidià a sta alta un metro e quaranta”.

La guerra a colpi di extensions fra le due bionde è appena iniziata.

