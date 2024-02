Anita crede di non essere ripresa e la spara grossa su Alfonso Signorini

Ieri notte al Grande Fratello alcuni concorrenti (credendo che la diretta fosse chiusa, visto che erano le 2:00) hanno iniziato a parlare di voti, nomination ed eliminazioni, con tanto di fogli e penne. Poco prima però Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese hanno praticato il loro sport preferito: s-parlare di Beatrice Luzzi.

Anita, Giuseppe e Massimiliano su Beatrice: le confidenze notturne.

Credendo di essere protetti dal buio e dalla chiusura della diretta i gieffini si sono lasciati andare a delle confidenze e una di loro ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini. L’attore di Luca Era Gay ieri notte è entrato in camera dicendo ai due coinquilini di aver sentito delle cattiverie che Beatrice avrebbe detto sul suo conto: “C’è gente invidiosa nell’altra stanza. Giuseppe vuoi sentire che dice lei? Ma che te frega, tanto esce tutto in puntata. Cosa diceva? Ho sentito che diceva che Cesara mi ha salvato troppe volte“. A quel punto è intervenuta Anita , che ha fatto il nome del conduttore del Grande Fratello: “Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei… Lei se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere“.

Cosa intendeva la Olivieri quando ha detto ‘se non ci fosse stato Alfonso’? Vuole forse dici che se Beatrice è ancora al Grande Fratello è merito di Alfonso? Magari l’arguta Olivieri avrà una teoria anche per l’origine delle decine di aerei volati per Beatrice e per i voti che continuano a farle superare ogni televoto. Anche quella è opera di Alfonso?

Signorini in più occasioni (anche lunedì scorso) ha bacchettato la Luzzi, ma probabilmente alla gieffina romana questo non basta, forse per lei il presentatore dovrebbe unirsi al suo gruppetto di detrattori dell’attrice e usare i loro stessi discutibili metodi. Chissà se la nostra temeraria inquilina avrà il coraggio di ripetere quello che ha detto anche in puntata.

Anita:”Se non fosse per alfonso guarda” (riferito a bea) Lei che continua a essere dissociata dalla realtà #GrandeFratello #Luzzers — kekka Formisano (@formisano_kekka) February 1, 2024

PH: Endemol Shine Italy