Anita attacca l’ex Edoardo: “Ecco quello che ha fatto mentre ero nella Casa”

Anita Olivieri dentro la Casa del Grande Fratello ha preso ufficialmente le distanze da quello che era il suo fidanzato Edoardo Sanson e futuro padre dei suoi figli per intraprendere una relazione con Alessio Falsone. Una relazione nata sotto l’occhio delle telecamere che ha devastato Edoardo, come confermato da una fonte a Deianira Marzano.

“Siamo amici della famiglia dell’ex di Anita, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi. La cosa più sconvolgente è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole“.

Era lo scorso 8 marzo quando Anita e Alessio si sono baciati e poche settimane dopo, stando al recente racconto della Olivieri, Edoardo si sarebbe consolato fra le braccia di Nicole Murgia. Un flirt tenuto nascosto (e tutt’oggi mai confermato) che andrebbe tutt’ora avanti.

“Ragazzi buongiorno, io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi che mi sono arrivati riguardo a questa situazione, riguardo a questi soggetti” – ha esordito Anita – “Ci tengo a dire, per chiudere perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente, che io non sono stupida. Io so tutto, io ho le prove di tutto mandate da gente vicino a loro. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa a me perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime oppure di dire mi può rovinare la vita” quando sanno perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto mentre io ero nella Casa”.

Anita ha poi aggiunto: “In questa storia non ci sono santi, i santi stanno in cielo, quindi io ho tutte le prove. Probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano chiaramente. Ma non ci faccio niente, non mi interessa, vivessero la loro vita. Dico solo di stare attenti perché c’è tanta mer*a intorno a questa gente, tanta“.

La reazione di Nicole Murgia

Turchese Baracchi, speaker radiofonica, ha così contattato Nicole Murgia per avere delucidazioni a riguardo, ma l’attrice ha preferito non rispondere (confermando così il rumor). “Mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta da tutto e tutti. Non la utilizzerà per fare gossip. Io la conosco e so che è una persona perbene”.