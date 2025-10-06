Anime Pop Orchestra celebra Miyazaki con un tour in Italia

Arti visive e musica si fondono in uno spettacolo immersivo che porta il pubblico nel fantastico universo del maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki. “The Best of Miyazaki” è il concerto che segna l’esordio dell’ensemble Anime Pop Orchestra, un tour che si svolgerà in alcune città italiane.

L’Anime Pop Orchestra è stata fondata all’interno della Unixono srls di Mantova, un’azienda dedicata alla produzione di eventi e concerti. Questo ensemble è composto da dodici musicisti altamente qualificati, molti dei quali vantano esperienze con importanti teatri italiani. I membri provengono da una lunga collaborazione con l’Orchestra dei Colli Morenici, un gruppo attivo in alcuni dei principali teatri del nord Italia e noto per lavorare con diversi artisti nei generi classico e pop. Il repertorio dell’orchestra include brani di colonne sonore per film, videogiochi, cartoni animati Disney e anime.

Una delle novità più attese per il tour è un progetto dedicato alle colonne sonore di Joe Hisaishi, autore delle musiche di celebri opere dello Studio Ghibli, come “Il Castello Errante di Howl” e “La città incantata”. Durante le performance, l’artista Elia Cristofoli, conosciuto come The Serial Sketcher, realizzerà dal vivo i suoi sketch ispirati ai personaggi e agli scenari più amati, proiettandoli in tempo reale insieme alla musica diretta da Angelo Mariano. Questo dialogo tra musica e disegni accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso l’universo di Miyazaki.

Il tour inizia a Brescia, segue a Seriate e si conclude a Mantova.