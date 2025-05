Animali vivi nei distributori: un’atro”Animali vivi nei distributori: un’atrocità in Cina

In Cina, alcuni distributori automatici offrono animali vivi come premi, trattandoli alla stregua di oggetti. Questa pratica, che avviene durante eventi come il contestato Festival di Yulin, dove si consuma carne di cane, ha suscitato indignazione tra le associazioni animaliste. Gli animali, spesso cuccioli di cane o gatto, vengono rinchiusi in gabbie strette e possono essere ‘pescati’ con un gancio telecomandato, al pari di peluche. Il fenomeno rappresenta un ulteriore esempio di mercificazione degli animali e di abuso, con una totale ignoranza dei loro diritti.

Le condizioni in cui vivono gli animali sono disumane; sono esposti a temperature estreme e costretti a vivere senza spazi adeguati. Le leggi cinesi, che non vietano tali pratiche, permettono questa situazione. La Action Project Animal (APA) si sta mobilitando per denunciare questi maltrattamenti e chiedere un intervento del Parlamento europeo, puntando a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla dignità e i diritti degli animali.

Nonostante il crescente numero di critiche, eventi come il Festival di Yulin continuano ad attirare turisti, evidenziando la difficoltà di un cambiamento culturale sul rispetto per gli animali. La APA mira a educare i cittadini affinché riconoscano gli animali come esseri senzienti, necessari di rispetto e protezione. La battaglia per il riconoscimento dei diritti degli animali in Cina è solo all’inizio, ma la speranza è che la consapevolezza e la pressione pubblica possano portare a un cambiamento significativo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it