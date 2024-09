Animali Veloci e Bambini Lenti: Nuovo Singolo e Album in Arrivo a Ottobre

“FESTA” è il nuovo singolo dei FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, il secondo brano che anticipa il settimo album di studio della band, intitolato “HOTEL ESISTENZA”, in uscita il 25 ottobre. Il brano affronta il tema delle aspettative giovanili deluse: spesso le cose che ci troviamo a fare quotidianamente superano di gran lunga le libertà che sognavamo. La musica esprime questo stato d’animo attraverso un mix di emozioni e una sonorità che richiama band americane come Weezer e Pixies, caratterizzata da melodie orecchiabili e cambi di dinamica.

“Festa” esplora le dinamiche sociali e le interazioni superficiali che ci spingono a rimanere in contesti poco stimolanti, come feste noiose, mentre la mente si affolla di pensieri inquieti. I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS descrivono anche come queste esperienze siano motivate dal timore di tornare a casa da soli.

L’album “Hotel Esistenza” rappresenta un viaggio attraverso gli ultimi tre anni di vita della band, raccontando cambiamenti e costanti. Le canzoni presentano una varietà di temi, dalle fughe dalle feste ai viaggi verso casa, fino a riflessioni più profonde sulla propria interiorità. La metafora dell’hotel rappresenta uno spazio mentale accessibile a chiunque, dove si spera che gli ascoltatori possano sentirsi a casa, almeno per una notte. L’album è già disponibile per il preorder in diversi formati e presso vari rivenditori.

Inoltre, la band ha in programma un tour che toccherà diverse città italiane. Le date includono concerti a Milano, Torino, Padova, Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. Alcuni eventi sono già sold out, evidenziando l’attesa e l’entusiasmo del pubblico. Per maggiori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare i canali ufficiali della band sui social media.

In sintesi, “Festa” e “Hotel Esistenza” rappresentano una riflessione profonda sulla crescita, le aspettative e la ricerca di connessione in un mondo spesso superficiale, il tutto racchiuso in melodie accattivanti e testi significativi.