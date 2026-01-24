Animali umani in Italia

Il nuovo spettacolo “Animali umani. Un monologo su tutti noi” scritto e interpretato da Roberto Mercadini andrà in scena sabato alle ore 21:00 presso il Salone Polivalente Cav. Magnetto di Caselette. L’appuntamento è inserito nel cartellone di “RassegnaT – Il Teatro è a Caselette”, la stagione curata da Messinscena APS con il sostegno del Comune e della Fondazione CRT.

Roberto Mercadini costruisce una narrazione trasversale che parte dalle definizioni classiche di Aristotele e Dante per arrivare alle moderne teorie scientifiche. Lo spettacolo esplora l’epopea dell’essere umano attraverso i millenni, analizzando ciò che ci rende unici e ciò che ci accomuna alle altre specie. Tra gli argomenti trattati ci sono l’evoluzione dei legami sociali, la storia della guerra e del conflitto, e le tappe fondamentali del progresso come il fuoco e il linguaggio.

Con il suo stile che fonde passione divulgativa e humour, Mercadini accompagna il pubblico in un viaggio dentro l’identità dell’Homo sapiens, invitandolo a riflettere sul nostro posto all’interno della Natura. Il pubblico sarà condotto attraverso un percorso che esplora le domande fondamentali su ciò che rende umani.