Animali Umani a Caselette

Il Teatro Cav. Magnetto di Caselette ospiterà lo spettacolo “Animali Umani” di Roberto Mercadini, in scena sabato 24 gennaio alle ore 21.00. Questo monologo unisce filosofia, scienza e poesia per esplorare l’essenza dell’essere umano attraverso grandi temi come società, guerra, fuoco, cibo e culti.

Partendo dalle riflessioni di pensatori come Aristotele, Dante, Desmond Morris e Nino Pedretti, lo spettacolo propone una riflessione profonda e ironica sul tema dell’umanità, indagando come la nostra storia somigli a quella degli altri animali e quanto restiamo parte di essa. Roberto Mercadini è noto per il suo stile unico che unisce narrazione, teatro e divulgazione, avendo affrontato temi che spaziano dall’origine della filosofia alla felicità, dall’evoluzionismo alla memoria collettiva.

“Animali Umani” segna l’avvio della settima edizione di RassegnaT, la stagione teatrale organizzata da Messinscena APS con il patrocinio del Comune di Caselette e il sostegno di partner locali e di Fondazione CRT. Mercadini non è nuovo al pubblico di Caselette, dove l’anno scorso ha registrato un tutto esaurito con il suo spettacolo “Noi Siamo il Suolo, Noi Siamo la Terra”.