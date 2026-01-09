12.9 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Animali

Animali selvatici sulla Ninfina I

Da stranotizie
Animali selvatici sulla Ninfina I

Il sindaco di Bassiano, Giovanbattista Onori, ha scritto al presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, chiedendo interventi urgenti per la sicurezza degli automobilisti a causa della presenza di numerosi animali selvatici sulla strada provinciale Ninfina I. Onori sottolinea che ci sono già stati molti incidenti stradali durante la notte e chiede un potenziamento della segnaletica stradale, una riduzione del limite di velocità e misure strutturali per limitare la circolazione degli animali.

Nella sua lettera, il sindaco Onori spiega che la presenza di animali vaganti e fauna selvatica lungo la strada provinciale Ninfina I ha già causato incidenti stradali e numerose segnalazioni da parte dei cittadini, configurando un concreto pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità. Onori chiede quindi l’adozione di misure urgenti e coordinate, come il potenziamento della segnaletica verticale di pericolo, la riduzione del limite di velocità e l’adozione di misure strutturali di mitigazione, quali recinzioni anti-fauna.

Onori considera la situazione molto grave e necessita di un intervento sinergico, pertanto richiede la convocazione di un tavolo tecnico presso la Provincia, con il coinvolgimento dei competenti uffici provinciali, della Polizia Provinciale, dell’ASL Veterinaria e degli altri enti interessati, al fine di definire tempestivamente un piano di intervento concreto e risolutivo.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Aeroporto di Genova record di passeggeri
Articolo successivo
Soul Legacy: celebrazione del soul a Mestre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Viaggi in Italia per l’Epifania

Camper in Alto Adige

Matrimoni vip 2026 in Italia

Turismo a Napoli

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.