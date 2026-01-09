Animali selvatici sulla Ninfina I

Il sindaco di Bassiano, Giovanbattista Onori, ha scritto al presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, chiedendo interventi urgenti per la sicurezza degli automobilisti a causa della presenza di numerosi animali selvatici sulla strada provinciale Ninfina I. Onori sottolinea che ci sono già stati molti incidenti stradali durante la notte e chiede un potenziamento della segnaletica stradale, una riduzione del limite di velocità e misure strutturali per limitare la circolazione degli animali.

Nella sua lettera, il sindaco Onori spiega che la presenza di animali vaganti e fauna selvatica lungo la strada provinciale Ninfina I ha già causato incidenti stradali e numerose segnalazioni da parte dei cittadini, configurando un concreto pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità. Onori chiede quindi l’adozione di misure urgenti e coordinate, come il potenziamento della segnaletica verticale di pericolo, la riduzione del limite di velocità e l’adozione di misure strutturali di mitigazione, quali recinzioni anti-fauna.

Onori considera la situazione molto grave e necessita di un intervento sinergico, pertanto richiede la convocazione di un tavolo tecnico presso la Provincia, con il coinvolgimento dei competenti uffici provinciali, della Polizia Provinciale, dell’ASL Veterinaria e degli altri enti interessati, al fine di definire tempestivamente un piano di intervento concreto e risolutivo.