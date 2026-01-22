Animali selvatici salvati a Milano

Sono stati salvati 224 animali selvatici tra Milano e l’hinterland dal Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano. Le attività del Nucleo hanno riguardato il monitoraggio delle specie, il contrasto al bracconaggio, la gestione faunistica e la tutela della biodiversità.

Il Nucleo Ittico Venatorio prosegue l’attività di tutela della fauna selvatica protetta o di pregio, con interventi di ripopolamento e reimmissione in ambienti idonei, azioni di censimento e monitoraggio, gestione delle attività ittico-venatorie e controllo delle specie aliene invasive, quando necessario. previsto il potenziamento dell’organico, grazie a un accordo con la Regione, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio.

In caso di ritrovamento di un animale selvatico ferito o in difficoltà, è possibile contattare il Nucleo Ittico Venatorio al numero 02 7740 5808. importante evitare interventi autonomi che potrebbero compromettere la sopravvivenza dell’animale, in quanto la normativa vigente vieta la detenzione di fauna selvatica e prevede l’affidamento esclusivo a personale specializzato e a centri accreditati.