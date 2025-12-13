9.5 C
Animali

Animali selvatici a Montecosaro

A Montecosaro, gli animali selvatici si stanno avvicinando sempre di più al centro abitato, in particolare durante l’inverno, quando cercano cibo e sostentamento. Una fototrappola di Alessandro Panichelli ha catturato la vita notturna di questi animali a due passi dalle mura del centro storico.

Le immagini mostrano lupi, una famiglia di cinghiali curiosi e perfino un capriolo. Il video montaggio raccoglie diverse riprese che documentano la presenza costante di fauna selvatica nelle aree immediatamente limitrofe al paese. Tra gli animali immortalati, compare un lupo solitario ripreso mentre scende la scarpata dove sotto si trova la strada principale e che torna con tra le zanne una preda, una famiglia di cinghiali con i cuccioli che esplorano col muso la telecamera e anche un giovane cerbiatto.

Le immagini sono state registrate sia in orario notturno sia di giorno e mostrano animali che si muovono nel terreno agricolo. La loro presenza è sempre più vista con preoccupazione dai residenti che sempre più spesso li incrociano in strada, con danni alle vetture in caso di cinghiali. Alcuni incontri indesiderati sono stati segnalati anche a Morrovalle, dove un branco di lupi ha aggredito un cane a spasso col proprietario. Qualche settimana fa, un branco di lupi a Civitanova Alta aveva sbranato le caprette di Sergio Marzetti.

