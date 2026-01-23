Animali salvati a Milano

Il nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano ha effettuato poco meno di 260 interventi e ha messo in salvo oltre 220 animali. Il nucleo ha effettuato 256 interventi di vigilanza venatoria, contrasto al bracconaggio, monitoraggio ambientale e azioni per contrastare la peste suina. Sono stati registrati 287 recuperi di fauna e 224 animali selvatici sono stati salvati e affidati ai centri specializzati per le cure.

Il nucleo ittico venatorio si concentra sulla tutela della fauna selvatica di pregio e protetta, proteggendola dai pericoli causati dall’uomo e naturali, e preservandone le caratteristiche e la biodiversità. Le azioni coordinate includono interventi di ripopolamento e immissione in ambienti naturali idonei, operazioni di monitoraggio delle popolazioni faunistiche, gestione delle attività ittico-venatorie e controllo delle specie aliene invasive.

In caso di incontro con un animale in difficoltà, è fondamentale contattare il numero 02/7740 5808 per il recupero in sicurezza dell’esemplare, che verrà poi affidato a un centro specializzato per le cure necessarie. Si sconsigliano azioni individuali, poiché un comportamento sbagliato potrebbe compromettere la vita dell’animale o la possibilità che possa ritornare a vivere in libertà nel suo habitat.