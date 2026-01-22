Animali protagonisti nel cinema indiano

Gli animali hanno sempre fatto parte delle storie dei film. Nel cinema malayalam, però, sono più che semplici volti di sfondo: entrano nella storia come persone reali, provano dolore, danno gioia, a volte ci fanno ridere e a volte ci fanno piangere. Questi film mostrano gli animali come anime viventi, non come oggetti di scena.

Uno degli esempi più amati è ‘CID Moosa’, dove il cane poliziotto Arjun, noto anche come Bhadran, è diventato una star a sé stante. Il cane aiuta il detective confuso a risolvere i casi e crea molti momenti divertenti. Il legame tra Moosa e il cane sembra reale, e attraverso questa amicizia il film parla di fiducia e lealtà in modo molto semplice. Ancora oggi le persone ricordano Arjun più di molti personaggi umani.

Recentemente, il film “Eko” ha mostrato gli animali sotto una luce molto diversa. Diretto da Dinjith Ayyathan, il film pone i cani al centro di una storia misteriosa, e gli animali vengono mostrati come uguali agli esseri umani, non al di sotto di loro. Il regista ha spiegato che l’idea del film gli è venuta in mente all’improvviso, e ha detto che non c’è una sistema specifica dietro l’utilizzo degli animali, ma li sceglie solo quando la storia lo richiede veramente.

La trilogia degli animali è iniziata con “Kishkindha Kaandam”, dove le scimmie giocano un ruolo importante. Il cinema malayalam ha molti di questi esempi, come la commedia di Dileep “Ring Grasp”, che racconta la storia di un cane e del suo addestratore, o “Parava” di Soubin Shahir, che utilizza i piccioni per mostrare la rivalità e i sogni tra i giovani ragazzi.

Alcuni film si concentrano sulla cura e sulla gentilezza, come “Palthu Janwar” di Basil Joseph, che mostra un veterinario che impara lentamente a prendersi cura degli animali e delle persone, o “Valatty”, che racconta una storia d’amore attraverso i cani. Questi film dimostrano che gli animali nel cinema malayalam non sono silenziosi, parlano attraverso le azioni, si sentono come una famiglia, e molte volte rubano la scena senza dire una sola parola.