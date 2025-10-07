Animali protagonisti: i migliori del cinema mondiale

Gli animali al cinema non sono solo comparse; alcuni diventano protagonisti indiscussi, in grado di catturare l’attenzione del pubblico e lasciarvi un’impressione duratura.

Molti animali hanno messo in mostra talenti straordinari e, tra questi, cinque si sono distinti nella storia del cinema. Iniziamo con Indy, il cane protagonista del film horror Good Boy. Indy e il suo padrone Todd si trasferiscono in una casa infestata da fantasmi, e il cane riesce a trasmettere emozioni complesse, dalla paura alla curiosità, con grande naturalezza. Il suo carisma è essenziale per il racconto.

Un altro animale iconico è Terry, il Cairn Terrier che interpretava Toto nel classico Il Mago di Oz. Toto ha un ruolo cruciale, guidando Dorothy nella sua avventura e rivelando la verità sul Mago. Terry dimostrò un’intelligenza unica, riuscendo a interagire perfettamente con Judy Garland e consolidando la sua fama come una delle cagnoline più celebri nel panorama cinematografico.

Passando all’horror, Jed, un wolfdog, emerge come protagonista in The Thing di John Carpenter. All’inizio sembra un normale husky norvegese, ma la sua presenza crea subito tensione e sospetto. La sua capacità di comunicare minaccia attraverso il linguaggio del corpo è impressionante.

In The Edge, Bart the Bear, un enorme Kodiak, diventa il fulcro della tensione affrontando Anthony Hopkins e Alec Baldwin nell’Alaska. La sua espressività e la sua presenza scenica suscitano momenti di pura adrenalina.

Infine, Charlie, la capra che interpreta Black Phillip in The Witch, si distingue per il suo comportamento imprevedibile e talvolta aggressivo, rendendo il suo personaggio inquietante.