Animali notturni al Cinema Teatro Verdi

L’Associazione Mademù e il Cinema Teatro Verdi di Martina Franca riprendono l’organizzazione dell’Altro Verdi, il cineforum del lunedì. La rassegna si apre con il film “Animali notturni” di Tom Ford, un thriller d’autore caratterizzato da un’estetica sofisticata e da un’atmosfera soffocante, che intreccia due storie tra tensione e demoni del passato.

La serata prenderà il via con un aperitivo al bar del cinema alle ore 20, seguito da un talk introduttivo sulla pellicola e dalla proiezione del film in sala alle ore 21. Questo evento rappresenta il primo di una serie di 8 serate dedicate al cinema, progettate per essere vissute insieme. Il sito web www.mademu.it fornisce ulteriori informazioni sull’evento.