Animali nelle strutture per anziani: novità in Emilia-Romagna

Il benessere animale è sempre più al centro dell’attenzione, in particolare in relazione all’interazione con le persone. Recentemente, in Emilia-Romagna è stata approvata una nuova delibera che permette l’accesso di cani e gatti all’interno delle strutture per anziani e persone con disabilità.

Questa iniziativa è stata ideata per rafforzare i legami affettivi tra gli ospiti e i loro animali domestici, riconoscendo il valore terapeutico e psicologico di tali rapporti. L’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, ha sottolineato l’importanza di mantenere questi legami, anche in momenti di fragilità.

Le strutture possono stabilire regolamenti specifici per gestire l’accesso degli animali, che sarà consentito principalmente nelle aree comuni e, in alcuni casi, anche nei reparti. Le camere, tuttavia, resteranno in genere fuori dai limiti, eccetto rare eccezioni.

Gli ospiti interessati a ricevere il proprio animale dovranno presentare una richiesta adeguata e fornire la documentazione sanitaria necessaria, oltre a garantire che l’animale sia munito di guinzaglio e museruola, o trasportino per i gatti. Le strutture dovranno garantire protocolli per l’igiene e la pulizia straordinaria dopo ogni visita, ma la responsabilità della pulizia durante la visita sarà completamente a carico del proprietario dell’animale.

