Animali

Animali nel WC: realtà e miti in Italia e nel mondo

Animali nel WC: realtà e miti in Italia e nel mondo

La presenza di animali nel WC, sebbene rara, non è del tutto impossibile. Spesso, si sentono racconti di serpenti, topi o blatte che spuntano dagli scarichi, suscitando preoccupazione. Ma quanto c’è di veritiero in queste storie?

In alcune parti del mondo, principalmente in Paesi con fauna tropicale e sistemi fognari aperti, come l’India e alcune zone del Sud-est asiatico, è più comune trovare animali nei bagni. Sono stati documentati casi di serpenti, rane e pesci che risalgono nelle tubature. Tuttavia, in Europa e in particolare in Italia, questi eventi sono praticamente impossibili.

Lo zoologo Nicola Bressi spiega che la struttura degli impianti fognari italiani impedisce la risalita degli animali. Gli incontri con gechi, ragni o lucertole nei bagni sono di solito causati da cadute accidentali, poiché questi animali cercano acqua e possono rimanere intrappolati a causa delle pareti scivolose.

Casi eccezionali, come quello di alcune rane in Inghilterra, si sono verificati solo a causa di impianti fognari mal funzionanti. Normalmente, le tubazioni sono progettate per prevenire la risalita di animali, grazie al sifone che crea una barriera adatta.

Chi abita al piano terra o in case con scarichi datati può adottare precauzioni aggiuntive, come installare valvole antitopo. Le mosche dei bagni, invece, non risalgono dagli scarichi ma si sviluppano all’interno delle tubature. Anche per le blatte, la presenza è più comune in aree umide e buie. Rimedi naturali, come oli essenziali, non sostituiscono una manutenzione adeguata.

In definitiva, il rischio di trovare un serpente nel bagno in Italia resta molto limitato, e una buona manutenzione degli impianti assicura tranquillità.

