Animali Marvel: gli eroi dimenticati della squadra italiana

Quando si parla degli Avengers, spesso pensiamo a eroi straordinari come Iron Man e Captain America. Tuttavia, l’universo Marvel include anche animali con abilità eccezionali che potrebbero unirsi ai più famosi supereroi. Ecco cinque di questi personaggi.

Spider-Ham è Peter Porker, un animale che vive in un universo alternativo. Possiede le stesse capacità di Spider-Man, come forza e agilità, e un potere chiamato “Spider-Nonsense”, che lo rende quasi invulnerabile in situazioni pericolose. La sua combinazione di azione e comicità lo renderebbe un compagno divertente per gli Avengers.

Rocket Raccoon è un procione noto per le sue abilità tattiche e la sua intelligenza. Oltre a essere un abile tiratore, è in grado di affrontare situazioni difficili, rendendosi utile anche senza Star-Lord. Le sue avventure con altri personaggi hanno dimostrato che è un vero eroe, non solo un semplice aiutante.

Devil Dinosaur è un grande dinosauro proveniente da un universo preistorico. Insieme a Moon-Girl, forma una squadra potente, grazie alla sua forza e intelligenza strategica. Questa coppia dimostra che i dinosauri possono essere dei validi alleati nei combattimenti.

Lockjaw è un cane teletrasportatore della famiglia reale degli Inumani. La sua abilità principale di teletrasporto lo rende un socio prezioso in missioni complicate. Inoltre, il suo olfatto straordinario permette di individuare persone anche attraverso dimensioni diverse.

Throg è una rana che ha ricevuto i poteri di Thor grazie a un pezzo di Mjolnir. Pur essendo piccolo, mostra una forza e un coraggio notevoli. La sua determinazione lo rende un candidato perfetto per unirsi agli Avengers, portando originalità e ironia nelle battaglie.