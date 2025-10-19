13.8 C
Animali in volo: la Corte UE equipara i bagagli agli animali

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, in caso di smarrimento durante un volo, un animale domestico deve essere trattato come un bagaglio. Questa decisione è scaturita dalla vicenda di Mona, una cagnolina scomparsa all’aeroporto di Buenos Aires nel corso del trasporto verso Barcellona con la sua proprietaria, Grisel Ortiz. Quest’ultima aveva richiesto un risarcimento di 5.000 euro per danno morale, ma dopo cinque anni, la Corte ha dato ragione alla compagnia aerea Iberia.

Il 22 ottobre, Ortiz si presentò all’aeroporto con tre cani. Poiché Mona pesava più di otto chili, doveva viaggiare in stiva. Durante il carico, l’animale riuscì a fuggire e scomparve dalla vista. Nonostante gli sforzi di Ortiz, tra cui la creazione di una pagina Facebook e offerte di ricompensa, la cagnolina non fu ritrovata. La proprietaria decise di citare in giudizio Iberia per il danno subito. La compagnia aerea ha riconosciuto lo smarrimento, ma ha fatto riferimento alla Convenzione di Montreal, che prevede un limite di risarcimento di 1.627,63 euro per i bagagli non dichiarati. Secondo Iberia, Ortiz non aveva presentato la “dichiarazione speciale di interesse” necessaria per un indennizzo maggiore.

Il tribunale di Madrid ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia Ue su se un animale potesse essere escluso dalla definizione di “bagaglio”. La risposta è stata negativa: un animale non è considerato passeggero, ma bensì bagaglio. Questo ha sollevato polemiche, con l’avvocato di Ortiz, Carlos Villacorta, deluso per il mancato riconoscimento del legame affettivo tra animali e proprietari. Il caso non è ancora risolto, poiché toccherà al tribunale spagnolo determinare l’importo definitivo del risarcimento, ma la pronuncia della Corte stabilisce un precedente importante per future controversie.

