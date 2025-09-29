23.3 C
Animali

Animali in terapia: progetto innovativo in ospedale a Pavia

Da StraNotizie
Animali in terapia: progetto innovativo in ospedale a Pavia

L’Irccs Maugeri Montescano ha avviato un progetto di attività assistita dagli animali in ospedale, sostenuto dal Rotary Club Pavia Ticinum e in collaborazione con il centro “Il Biancospino”. Questo programma pilota, che ha preso avvio recentemente, si rivolge inizialmente a cinque pazienti con esiti di ictus e prevede un ciclo di otto incontri. L’obiettivo è migliorare il benessere psicofisico dei pazienti, stimolando la loro motivazione e partecipazione alle terapie.

Studi recenti evidenziano che gli interventi assistiti con animali possono favorire l’attività fisica, facilitare il linguaggio nei pazienti con afasia, ridurre l’ansia e migliorare il tono dell’umore. Chiara Ferretti, responsabile della riabilitazione neuromotoria, sottolinea l’importanza degli animali nel percorso riabilitativo, poiché offrono stimoli sensoriali ed emotivi in grado di alleviare ansia e depressione, comuni durante il ricovero ospedaliero.

Il progetto si basa sulle linee guida nazionali approvate nella Conferenza Stato-Regioni e prevede l’impiego di due cani addestrati e in salute, accompagnati da un coadiutore. Questi incontri, che si svolgono due volte a settimana, offrono momenti ludici e di accudimento ai pazienti selezionati.

Il team che si occupa del progetto è composto da un medico, uno psicologo, un logopedista e un infermiere. Gli esiti dell’iniziativa saranno esaminati attraverso strumenti di valutazione standardizzati.

Antonella Mastretti, direttore sanitario, evidenzia l’importanza di strategie terapeutiche efficaci per facilitare il percorso di recupero dei pazienti con compromissioni motorie e linguistiche. La prima sessione del programma ha ricevuto apprezzamenti da parte di pazienti, caregiver e personale medico.

